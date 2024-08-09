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Все результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 61 в Лас-Вегасе

В ночь на 11 августа в Лас-Вегасе, США, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 61. Главным событием вечера станет реванш между молдаванином Сергеем Спиваком и Марчином Тыбурой из Польши. Свой бой также проведёт россиянка Яна Сантос (Куницкая) против американки Челси Чендлер.

«Чемпионат» предлагает с результатами взвешивания в главном карде турнира:

Марчин Тыбура (114,3 кг) – Сергей Спивак (107,95 кг);

Чепе Марискал (67,58 кг) – Дэймон Джексон (66,22 кг);

Яна Сантос (61,46 кг) – Челси Чендлер (63,95 кг);

Крис Гутьеррес (61,68 кг) – Канг Ле (61,68 кг);

Дэнни Барлоу (77,67 кг) – Николай Веретенников (77,33 кг);

Тосиоми Кадзама (61,68 кг) — Харалампос Григориу (61,68 кг).

Чепе Марискал и Челси Чендлер отдадут часть гонорара за свои поединки соперникам из-за непопадания в весовые лимиты.