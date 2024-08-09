Усик — о будущем олимпийского бокса: я должен изменить мир этого спорта

37-летний непобеждённый украинский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира по боксу, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях, Александр Усик заявил, что хочет спасти олимпийский бокс, пользуясь своим авторитетом, сообщает журналист Майкл Бенсон.

«Послушайте, у меня много работы. Я должен изменить мир этого спорта. Бокс должен измениться, количество коррупционных схем в боксе должно уменьшиться. Мировой любительский бокс… Команда Ready To Fight приложит все усилия, чтобы бокс состоялся в Лос-Анджелесе [на Олимпийских играх 2028 года].

Моя задача-максимум — сделать олимпийский бокс чистым. У моей команды есть рецепт на этот счёт. Если Олимпийский комитет захочет сотрудничать, мы примем участие, чтобы помочь им. Наша задача только в этом. Мы работаем на бокс», — приводит слова Усика журналист Бенсон.

Ранее в МОК заявили, что больше не будут заниматься организацией олимпийского бокса.