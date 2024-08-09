Асадхуджа Муйдинхуджаев из Узбекистана выиграл золотую медаль в боксе на Олимпиаде

Сегодня, 9 августа, прошёл финал мужского турнира по боксу до 71 кг в рамках Олимпийских игр — 2024. 23-летний боксёр-любитель из Узбекистана, выступающий в полусредней весовой категории, Асадхуджа Муйдинхуджаев принёс своей стране золотую медаль, в финале победив 22-летнего чемпиона Панамериканских игр 2023 года Марко Алонсо Верде Альвареса.

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Победа Асадхудже Муйдинхуджаеву досталась единогласным судейским решением (5-0) после трёх раундов поединка.

Это первая олимпийская медаль в карьере Муйдинхуджаева. В мае 2023 года в Ташкенте (Узбекистан) он стал чемпионом мира в полусредней весовой категории — до 67 кг.

8 августа другой представитель Узбекистана Хасанбой Дусматов выиграл олимпийское золото по боксу в весе до 51 кг.