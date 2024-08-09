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Китаянка У Юй завоевала золото по боксу до 51 кг на Олимпийских играх — 2024

Китаянка У Юй завоевала золото по боксу до 51 кг на Олимпийских играх — 2024
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Сегодня, 9 августа, прошёл финальный поединок в женском боксе до 51 кг. Бой был между 29-летней китаянкой У Юй и 28-летней представительницей Турции Бусе Чакыроглу. Победа в поединке досталась спортсменке из Китая.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 50 кг. Финал
09 августа 2024, пятница. 22:47 МСК
Окончено
1
У Юй
Китай
2
Бусе Чакыроглу
Турция

Бой длился три раунда, и судейским решением (4-1) победа досталась китаянке. В октябре 2023 года У Юй в финале в весовой категории до 50 кг по боксу одержала победу над соперницей из Таиланда Чутамат Раксат и стала чемпионкой XIX Азиатских игр в Ханчжоу.

Чакыроглу является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира, серебряным призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европейских игр, чемпионкой Европы в любителях. Теперь в её коллекции появилась ещё одна серебряная медаль Игр.

8 августа другая представительница Китая Юань Чан принесла своей сборной золотую медаль по боксу в весе до 54 кг.

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