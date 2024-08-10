Лазизбек Муллажонов завоевал золото по боксу для Узбекистана на Олимпиаде

Сегодня, 9 августа, прошёл финал мужского турнира по боксу до 92 кг в рамках Олимпийских игр — 2024. 25-летний узбекистанский боксёр-любитель и профессионал, выступающий в первой тяжёлой и в тяжёлой весовых категориях, Лазизбек Муллажонов выиграл у 29-летнего азербайджанский боксёр-любитель кубинского происхождения Лорена Берто Альфонсо Домингеса.

Поединок длился три раунда и победу единогласным решением судей (5-0) досталась представителю Узбекистана Лазизбеку Муллажонову. Это первая олимпийская медаль для Лазизбека.

Он стал третьим представителем Узбекистана за последние сутки, принёсшим золотую медаль Узбекистану. Сегодня в финале до 71 кг Асадхуджа Муйдинхуджаев одержал победу в финале. А вчера, 8 августа, Хасанбой Дусматов в финальном поединке до 51 кг завоевал золотую медаль.