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Лазизбек Муллажонов завоевал золото по боксу для Узбекистана на Олимпиаде

Лазизбек Муллажонов завоевал золото по боксу для Узбекистана на Олимпиаде
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Сегодня, 9 августа, прошёл финал мужского турнира по боксу до 92 кг в рамках Олимпийских игр — 2024. 25-летний узбекистанский боксёр-любитель и профессионал, выступающий в первой тяжёлой и в тяжёлой весовых категориях, Лазизбек Муллажонов выиграл у 29-летнего азербайджанский боксёр-любитель кубинского происхождения Лорена Берто Альфонсо Домингеса.

Олимпиада 2024. Бокс
Мужчины. До 92 кг. Финал
09 августа 2024, пятница. 23:34 МСК
Окончено
1
Лазизбек Муллажонов
Узбекистан
2
Лорен Берто Альфонсо Домингес
Азербайджан

Поединок длился три раунда и победу единогласным решением судей (5-0) досталась представителю Узбекистана Лазизбеку Муллажонову. Это первая олимпийская медаль для Лазизбека.

Он стал третьим представителем Узбекистана за последние сутки, принёсшим золотую медаль Узбекистану. Сегодня в финале до 71 кг Асадхуджа Муйдинхуджаев одержал победу в финале. А вчера, 8 августа, Хасанбой Дусматов в финальном поединке до 51 кг завоевал золотую медаль.

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