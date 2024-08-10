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Алжирка Иман Хелиф победила китаянку Ян Лю в финале по боксу на Олимпийских играх — 2024

Алжирка Иман Хелиф победила китаянку Ян Лю в финале по боксу на Олимпийских играх — 2024
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Представительница Алжира Иман Хелиф, дисквалифицированная IBA за тест на уровень тестостерона, одержала победу в финале Олимпийских игр — 2024 по боксу до 66 кг. Она победила китаянку Ян Лю.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 66 кг. Финал
09 августа 2024, пятница. 23:51 МСК
Окончено
1
Иман Хелиф
Алжир
2
Ян Лю
Китай

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бой продлился три раунда и единогласным решением судей (5-0) победа досталась алжирке Хелиф.

Ранее Иман Хелиф призналась, что не обращает внимания на критику в свой адрес и будет делать всё, чтобы стать медалисткой на Олимпиаде в Париже.

Это первая олимпийская медаль для Хелиф и вторая медаль для сборной Алжира на Олимпиаде-2024. Иман участвовала в Олимпиаде-2020 в Токио, где проиграла в женском лёгком весе в четвертьфинале ирландке Келли Харрингтон.

Ранее представительница Болгарии Светлана Станева отказалась жать руку тайваньской спортсменке Линь Юйтин после поединка в четвертьфинале турнира по боксу, который проходит в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

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