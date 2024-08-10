Алжир завоевал первую олимпийскую медаль в женском боксе за всю историю Олимпийских игр

Сегодня, 10 августа, 25-летняя алжирская спортсменка, участница Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, Иман Хелиф одержала победу в финале женского турнира по боксу до 66 кг над китаянкой Ян Лю.

Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских игр. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

Иман участвовала в Олимпийских играх 2020 года в Токио, где проиграла в женском лёгком весе в четвертьфинале ирландке Келли Харрингтон.

В марте 2021 года она завоевала золотую медаль на международном турнире «Босфор» в Стамбуле, победив Анастасию Белякову в финале женского лёгкого веса.

На чемпионате мира 2022 года в Стамбуле Хелиф стала первой в истории алжирского спорта спортсменкой, вышедшей в финал, и завоевала серебряную медаль в категории до 63 кг, проиграв в решающем поединке ирландке Эми Бродхёрст. В том же году Хелиф добилась золотой медали на Средиземноморских играх и чемпионате Африки среди любителей.