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Блогер-боксёр Джейк Пол заявил о намерении участвовать в Олимпиаде-2028 и выиграть золото

Блогер-боксёр Джейк Пол заявил о намерении участвовать в Олимпиаде-2028 и выиграть золото
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27-летний американский видеоблогер Джейк Пол, с 2020 года проводящий бои по правилам профессионального бокса, сообщил о своих планах принять участие в летних Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе в составе сборной США.

«Я собираюсь участвовать. Устал ждать очередного золота для сборной США. Я собираюсь это сделать, почему бы и нет? 2028 год, Олимпийские игры, вы слышали это здесь первыми — золотая медаль», — приводит слова Пола talkSPORT.

Ранее соперниками Джейка Пола в его успешных боксёрских поединках были блогер Али Эсон Гиб, баскетболист Нейт Робинсон и несколько бывших чемпионов UFC. На 15 ноября 2024 года назначен бой Пола с 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории Майком Тайсоном.

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