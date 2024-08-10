Генеральный секретарь EUBC — о золоте Хелиф: женский бокс был похоронен на ОИ‑2024. Позор!

Генеральный секретарь Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Кирилл Щекутьев прокомментировал золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в женском боксе алжирки Иман Хелиф, провалившей гендерный тест.

«С радостью посмотрел финал по пляжному женскому волейболу. Слава богу, там нет пока трансгендеров, можно наблюдать за красотой игры. Женский бокс был похоронен на Олимпиаде‑2024. Позор!» — приводит слова Щекутьева «Матч ТВ».

9 августа Иман Хелиф в финале олимпийских соревнований по боксу в весовой категории до 66 кг на ОИ‑2024 победила китаянку Ян Лю. Ранее Хелиф была дисквалифицирована IBA по результатам теста на уровень тестостерона, однако получила допуск на Олимпиаду-2024 в Париже от Международного олимпийского комитета.