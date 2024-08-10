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«Враги не могут примириться с моим успехом». Хелиф — о золоте в женском боксе на ОИ-2024

«Враги не могут примириться с моим успехом». Хелиф — о золоте в женском боксе на ОИ-2024
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Провалившая гендерный тест алжирка Иман Хелиф прокомментировала свою золотую медаль на олимпийском турнире по женскому боксу в весовой категории до 66 кг на Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 66 кг. Финал
09 августа 2024, пятница. 23:51 МСК
Окончено
1
Иман Хелиф
Алжир
2
Ян Лю
Китай

«Я мечтала об этом. Восемь лет шла к этому успеху. Я олимпийский чемпион, обладатель золотой медали. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить всех людей, которые пришли поддержать меня. Болельщиков Алжира и Парижа. Эта золотая медаль — лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом», — приводит слова Хелиф Reuters.

9 августа Иман Хелиф в финале олимпийских соревнований по боксу в весовой категории до 66 кг на ОИ‑2024 победила китаянку Ян Лю единогласным решением судей, отдавших ей победу со счётом 5-0. Ранее спортсменка была дисквалифицирована IBA по результатам теста на уровень тестостерона, однако получила допуск на Олимпиаду-2024 в Париже от Международного олимпийского комитета.

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