«Враги не могут примириться с моим успехом». Хелиф — о золоте в женском боксе на ОИ-2024

Провалившая гендерный тест алжирка Иман Хелиф прокомментировала свою золотую медаль на олимпийском турнире по женскому боксу в весовой категории до 66 кг на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я мечтала об этом. Восемь лет шла к этому успеху. Я олимпийский чемпион, обладатель золотой медали. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить всех людей, которые пришли поддержать меня. Болельщиков Алжира и Парижа. Эта золотая медаль — лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом», — приводит слова Хелиф Reuters.

9 августа Иман Хелиф в финале олимпийских соревнований по боксу в весовой категории до 66 кг на ОИ‑2024 победила китаянку Ян Лю единогласным решением судей, отдавших ей победу со счётом 5-0. Ранее спортсменка была дисквалифицирована IBA по результатам теста на уровень тестостерона, однако получила допуск на Олимпиаду-2024 в Париже от Международного олимпийского комитета.