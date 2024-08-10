Ян Лю прокомментировала поражение от Иман Хелиф в финале женского бокса на ОИ-2024

Китайская спортсменка Ян Лю отреагировала на своё поражение от провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф на олимпийском турнире по женскому боксу в весовой категории до 66 кг на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я рада за неё. Я уважаю всех и даже буду учиться у неё — с точки зрения бокса», — приводит слова Ян Лю Reuters.

9 августа Иман Хелиф в финале олимпийских соревнований по женскому боксу в весовой категории до 66 кг на ОИ‑2024 победила китаянку Ян Лю единогласным решением судей, отдавших ей победу со счётом 5-0. Ранее спортсменка была дисквалифицирована IBA по результатам теста на уровень тестостерона, однако получила допуск на Олимпиаду-2024 в Париже от Международного олимпийского комитета.