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Ян Лю прокомментировала поражение от Иман Хелиф в финале женского бокса на ОИ-2024

Ян Лю прокомментировала поражение от Иман Хелиф в финале женского бокса на ОИ-2024
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Китайская спортсменка Ян Лю отреагировала на своё поражение от провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф на олимпийском турнире по женскому боксу в весовой категории до 66 кг на Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 66 кг. Финал
09 августа 2024, пятница. 23:51 МСК
Окончено
1
Иман Хелиф
Алжир
2
Ян Лю
Китай

«Я рада за неё. Я уважаю всех и даже буду учиться у неё — с точки зрения бокса», — приводит слова Ян Лю Reuters.

9 августа Иман Хелиф в финале олимпийских соревнований по женскому боксу в весовой категории до 66 кг на ОИ‑2024 победила китаянку Ян Лю единогласным решением судей, отдавших ей победу со счётом 5-0. Ранее спортсменка была дисквалифицирована IBA по результатам теста на уровень тестостерона, однако получила допуск на Олимпиаду-2024 в Париже от Международного олимпийского комитета.

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