Тренер Махачева обсудил потенциальный бой за титул против дю Плесси или Адесаньи

Хавьер Мендес, тренер действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70) кг россиянина Ислама Махачева, обсудил потенциальный бой за титул в среднем весе против Дрикуса дю Плесси или Исраэля Адесаньи.

«Ислам сказал, что средний вес будет чем-то вроде интересного вызова, но ему придётся нарастить мускулы, так что это не только я, это сам Ислам думает о том же, что его переход в средний вес возможен. На самом деле это не является приоритетной задачей, которую мы действительно рассматриваем, но это обсуждалось.

Если бы он смог осуществить что-то подобное, выйти на ринге, например, против дю Плесси или Адесаньи, если бы это когда-либо осуществилось и ему это удалось, это поставило бы его в тройку лучших в весовой категории всех времён», — приводит слова Мендеса издание MMA News.