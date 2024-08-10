Хелиф — о золотой медали Олимпиады: в IBA ненавидят меня, и я не знаю почему

25-летняя алжирская спортсменка, завоевавшая золотую медаль по боксу в весовой категории до 66 кг на Олимпийских игр — 2024, Иман Хелиф высказалась об отношениях с Международной ассоциацией бокса (IBA).

Напомним, Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.

«Что касается IBA, то с 2018 года я боксирую под их эгидой. Они меня очень хорошо знают, знают, на что я способна, знают, как я развилась за эти годы, но теперь в МОК их больше не признают. В IBA ненавидят меня, и я не знаю почему. Я посылаю им одно послание: с этой золотой медалью моё достоинство, моя честь превыше всего», — приводит слова Хелиф издание The Guardian.

Хелиф победила в финале китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.