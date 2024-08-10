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Хелиф — о критике в свой адрес во время Олимпиады: моя честь теперь неприкосновенна

Хелиф — о критике в свой адрес во время Олимпиады: моя честь теперь неприкосновенна
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25-летняя золотая медалистка по боксу до 66 кг Иман Хелиф из Алжира, дисквалифицированная на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов, высказалась о критике в свой адрес после победы в финале Олимпийских игр — 2024.

«Моя честь теперь неприкосновенна. Но нападки, которые я видела в социальных сетях, были чрезвычайно ужасными, они бессмысленны и затрагивают достоинство людей, и я думаю, что теперь мышление людей изменилось», — приводит слова Хелиф издаине The Guardian.

Хелиф победила в финале китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

Ранее Иман Хелиф высказалась об отношениях с Международной ассоциацией бокса (IBA), которая и дисквалифицировала её на чемпионате мира в 2023 году.

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