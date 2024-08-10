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Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 10 августа

Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 10 августа
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Сегодня, 10 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоится заключительный день и финальные поединки боксёрского турнира. Соревнования начнутся в 22:30 по московскому времени и пройдут на арене «Ролан Гаррос».

Женщины. До 57 кг. Финал.
Линь Юйтин (Китайский Тайбэй) — Юлия Шеремета (Польша).

Мужчины. До 57 кг. Финал.
Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Мунарбек Сейитбек Уулу (Кыргызстан).

Женщины. До 75 кг. Финал.
Ли Цянь (Китай) — Атейна Байлон (Панама).

Мужчины. Свыше 92 кг. Финал.
Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Айюб Гадфа (Испания).

Ранее Асадхуджа Муйдинхуджаев и Лазизбек Муллажонов завоевали золото по боксу для Узбекистана на Олимпиаде.

Алжирка Иман Хелиф принесла свой стране первую в истории Олимпийских игр золотую медаль в женском боксе.

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