Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 10 августа

Сегодня, 10 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоится заключительный день и финальные поединки боксёрского турнира. Соревнования начнутся в 22:30 по московскому времени и пройдут на арене «Ролан Гаррос».
Женщины. До 57 кг. Финал.
Линь Юйтин (Китайский Тайбэй) — Юлия Шеремета (Польша).
Мужчины. До 57 кг. Финал.
Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Мунарбек Сейитбек Уулу (Кыргызстан).
Женщины. До 75 кг. Финал.
Ли Цянь (Китай) — Атейна Байлон (Панама).
Мужчины. Свыше 92 кг. Финал.
Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Айюб Гадфа (Испания).
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