Вайцеховская — о скандале с Хелиф: ситуация требует внятных объяснений

66-летняя советская спортсменка, российская спортивная журналистка, единственная спортсменка в истории СССР и России, победившая в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх, Елена Вайцеховская прокомментировала скандал с алжирской спортсменкой Иман Хелиф, выигравшей золотую медаль по боксу до 66 кг на Олимпийских играх — 2024.

«Мне кажется, весь сыр-бор — это следствие того, что относительно женского бокса нет чётко прописанных правил. И спекуляции на тему будут продолжаться до тех пор, пока эти правила не появятся. Ну, или женский бокс не уберут из программы Игр.

Сейчас же всё сильно запутано. Иман, безусловно, не трансгендер — для того, чтобы это подтвердить, вполне достаточно имеющихся фактов, начиная со свидетельства о рождении. Но если в её организме действительно имеет место «не та» хромосома, это однозначно свидетельствует о том, что девушка — гермафродит. Так, по крайней мере, это называлось во все времена.

На мой взгляд, ситуация требует не только соответствующих правил. Но и конкретных, предельно внятных объяснений. Если гермафродитам официально позволено выступать в женских турнирах, так об этом и напишите. Если информация по поводу Х-хромосомы не соответствует действительности, опять же, откройте документы и покажите миру, что именно у Хелиф в анамнезе. Олимпийский спорт — это точно не покер, где джентльменам, как известно, верят на слово.

Ссылки на понятие тайны диагноза и всё такое здесь, как мне кажется, вообще неуместны. В профессии, где тебе то и дело приходится писать в баночку на глазах у нескольких допинг-офицеров, понятие медицинской тайны абсурдно само по себе и ничего, кроме множественных спекуляций (как мы сейчас наблюдаем) породить не может», — написала Вайцеховская в социальных сетях.