Кравцов — о золоте Хелиф на ОИ: жалко девчонок, проиграли, скажем так, мужчине

50-летний российский тренер по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал победу на Олимпийских играх — 2024 алжирской спортсменки Иман Хелиф.

«Насмешка какая-то над Олимпиадой в целом. Настолько всё, видимо, потеряно. Есть олимпийский девиз, согласно которому побеждать должен сильнейший. Но нет равных условий и общечеловеческих ценностей, которые были на Олимпиадах. И жалко девчонок, которые боксировали в этой весовой категории, могли заслуженно побороться за золото. Проиграли, скажем так, мужчине. Что здесь может быть хорошего», — сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Хелиф победила в финале китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.