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«Самая слабая Олимпиада за много лет». Эдуард Кравцов раскритиковал Игры в Париже

«Самая слабая Олимпиада за много лет». Эдуард Кравцов раскритиковал Игры в Париже
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50-летний российский тренер по боксу Эдуард Кравцов раскритиковал Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«В целом мне, честно говоря, не понравилась Олимпиада, начиная с её открытия. Ну она ещё не закончилась, но всё, что происходит на протяжении соревнований, не понравилось. За много лет это самая слабая Олимпиада», — заявил Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Ранее Асадхуджа Муйдинхуджаев и Лазизбек Муллажонов завоевали золото по боксу для Узбекистана на Олимпиаде.

Алжирка Иман Хелиф принесла свой стране первую в истории Олимпийских игр золотую медаль в женском боксе.

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