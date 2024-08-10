«Самая слабая Олимпиада за много лет». Эдуард Кравцов раскритиковал Игры в Париже

50-летний российский тренер по боксу Эдуард Кравцов раскритиковал Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«В целом мне, честно говоря, не понравилась Олимпиада, начиная с её открытия. Ну она ещё не закончилась, но всё, что происходит на протяжении соревнований, не понравилось. За много лет это самая слабая Олимпиада», — заявил Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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