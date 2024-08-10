Кравцов: российские боксёры составили бы конкуренцию на ОИ в большинстве весовых категорий

50-летний российский тренер по боксу, личный тренер двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, бронзового призёра Олимпийских игр Михаила Алояна, Эдуард Кравцов заявил, что российские боксёры составили бы конкуренцию на Олимпиаде-2024.

«Конечно, всё равно есть и сильные, приличные ребята. Но с точки зрения конкуренции качество бокса на Олимпиаде слабейшее. Есть много факторов, которые на это влияют. Во-первых, Россия, один из лидеров мирового бокса, не боксировала. Думаю, наши боксёры в большинстве весовых категорий составили бы конкуренцию и у мужчин, и у женщин. Нужно понимать, что и кубинская сборная постарела.

Приехали фактически ветераны, за исключением двух-трёх боксёров. Молодые там ещё недобирают. Раньше кубинцы были конкуренты во всех весовых категориях, а сейчас на 80% эта команда просто не существует. Один из лидеров мирового бокса в лице Казахстана тоже посыпался, не знаю, по каким причинам. Интересно, что четверо боксёров оттуда проиграли со счётом 2-3. Может, вся эта ситуация не дала им до конца раскрыться. Много причин, которые, на мой взгляд, повлияли на уровень этой Олимпиады», — сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.