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О'Мэлли прокомментировал прекращение сотрудничества UFC и Мокаева

О'Мэлли прокомментировал прекращение сотрудничества UFC и Мокаева
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29-летний американский боец смешанных боевых искусств, который выступает под эгидой UFC в легчайшей весовой категории и является действующим чемпионом UFC, Шон О'Мэлли прокомментировал прекращение сотрудничества UFC и Мухаммада Мокаева.

«Это удивительно, потому что Мокаеву 25 лет и он один из немногих бойцов, которых я могу назвать сразу, если говорить о каких-то сильных бойцах. У него 7-0 в UFC, так что это немного удивительно. Но да, кроме того, если вы собираетесь пойти туда и превратить жизнь UFC в ад на неделе боёв, то зачем до боя нападаете на своего соперника до боя, а после гонга в октагоне за раунд умудряетесь нанести только три удара?» — приводит слова О'Мэлли издание MMA News.

Напомним, ранее Дана Уайт заявил, что промоушен не намерен продлевать контракт с Мокаевым из-за неоднозначного отношения к нему со стороны матчмейкеров. 30 июля стало известно, что Мокаев исключён из ростера бойцов UFC.

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