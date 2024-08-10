Нганну довёл тренера до слёз, отблагодарив за тренировки

44-летний американский тренер по смешанным единоборствам Эрик Никсик, под руководством которого три бойца ММА стали чемпионами UFC: Фрэнсис Нганну, Алджамейн Стерлинг и Шон Стрикленд, — рассказал о добром жесте Нганну в адрес одного из тренеров.

«[Отвечая на вопрос о доброте Фрэнсиса Нганну] О, 100% история про Нейта. Нейт Петтит — один из наших тренеров в тренажёрном зале, и он, наверное, самый трудолюбивый работник, которого вы увидите в зале, как будто этот парень постоянно держит подушки для ударов, даже когда едет домой. Он трудолюбив как собака, как будто он просто живёт в зале. И если вы прямо сейчас идёте в спортзал, то Нейт уже работает, у него будто нет семьи, нет жизни, его жизнь — это наш спортзал. Итак, недавно Нейт подошёл ко мне, мы собирали новые клетки, Нейт подошёл ко мне со слезами на глазах, это было примерно две недели назад, и он такой: «Чувак, Фрэнсис только что вручил мне чек и просто сказал: «Спасибо тебе за всё, что ты делаешь!»

Я не знаю, какая была сумма, да я даже не спрашивал, но этого чека было достаточно, чтобы растрогать этого трудягу до слёз, до умиления. Позже я сказал Фрэнсису: «Эй, спасибо, что сделал это для Нейта». Он такой: «Конечно, братан, я вижу, как усердно он работает, и я хочу платить ему за всё время, которое он уделяет другим, и, возможно, такие усилия не отвечают ему взаимностью, так что, знаешь, я просто поблагодарил его за всё». Нганну заботится о нас, как о семье. Люди вокруг него очень важны для него. Нейт сыграл огромную роль в том, чтобы помочь Фрэнсису победить Стипе Миочича, Нейт руководил этими борцовскими тренировками вместе с Деннисом Дэвисом, так что Нганну сделал всё правильно», — приводит слова Никсика издание MMA News.