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«У неё уже два миллиона подписчиков». Курбанов — про хейт Хелиф на ОИ-2024

«У неё уже два миллиона подписчиков». Курбанов — про хейт Хелиф на ОИ-2024
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Боксёр RCC, экс-претендент на титул чемпиона IBF Магомед Курбанов прокомментировал негативные комментарии про алжирскую спортсменку Иман Хелиф.

«Весь этот хейт надо суметь ещё пережить. Мне кажется, что выдержать такую психологическую нагрузку очень сложно. С другой стороны, у Иман уже два миллиона подписчиков, и всё это может дать серьёзный экономический эффект в будущем.

Я не готов рассуждать с точки зрения морали, но эти Олимпийские игры вызывают серьёзные вопросы ещё с открытия», — сказал Курбанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Хелиф победила в финале китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

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