Кормье — о том, что Перейра не дерётся с Анкалаевым: в UFC оберегают своего золотого гуся

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался о том, что топовый российский боец Магомед Анкалаев не дерётся в следующем поединке с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Могу я быть честным с вами? Поединок между Перейрой и Анкалаевым — отличная идея. Не понимаю, почему Алекс до сих пор не подрался с Магомедом. Тем не менее мне нравится то, что Анкалаеву предстоит подраться с другим парнем. В UFC, вероятно, считают Алекса своей звездой, и они в курсе, что Магомед представляет для него угрозу. В конце концов, они разделят октагон, но тогда, когда никого больше не останется из претендентов. Для Алекса этот бой будет определённо сложным. Возможно, самым сложным в дивизионе.

Так что, на мой взгляд, ему стоит сейчас подождать или принять бой с каким-то ударником. Поскольку всякий раз, когда он работает в стойке, то отправляет соперника в нокаут. Благодаря этому его популярность растёт всё больше и больше. Я редко удивляюсь организации каких-либо боёв, однако у меня отвисла челюсть, когда объявили поединок Анкалаев — Ракич. Сложилось впечатление, будто в UFC оберегают своего золотого гуся», — приводит слова Кормье Forbes.