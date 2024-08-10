На Магомеда Исмаилова заведено административное дело

На звёздного российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова заведено административное дело за унижение человеческого достоинства, сообщает телеграм-канал Mash.

В 2023 году Исмаилов опубликовал видео в социальных сетях, где осудил действия полицейского рейда в мечети, позволив себе оскорбления в адрес представителей власти и назвав их «бандитами».

Сообщается, что в Таганский районный суд Москвы поступило дело в отношении Исмаилова. Его обвиняют по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Спортсмену грозит штраф до 20 тыс. рублей, исправительные работы или 15 суток ареста.

Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств: