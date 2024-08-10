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Том Аспиналл сравнил Стипе Миочича с Джо Байденом и призвал его покинуть титульную гонку

Том Аспиналл сравнил Стипе Миочича с Джо Байденом и призвал его покинуть титульную гонку
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался в адрес бывшего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца хорватского происхождения Стипе Миочича.

«Почему в титульном бою будет драться Стипе? Давайте будем говорить предельно честно. Ему порядка 43 лет, он не дрался почти четыре года, а в последнем поединке проиграл нокаутом. Конечно, он абсолютная легенда ММА и статистически лучший тяжеловес в истории. Но он уже похож на Джо Байдена. К Стипе у меня лишь уважение. Однако он уже слишком стар. Никому нет дела до этого боя. Пусть он покинет эту гонку за титул, и поставьте меня. Так будет правильно. Уберите из гонки Джо Байдена», — приводит слова Аспиналла портал sherdog.com.

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