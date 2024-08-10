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«Он не кажется слабым». Дастин Порье выразил уважение Пэдди Пимблетту

«Он не кажется слабым». Дастин Порье выразил уважение Пэдди Пимблетту
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье выразил уважение молодому английскому бойцу Пэдди Пимблетту.

«Пимблетт из тех парней, которые если будут продолжать в том же духе, то добьются успеха. Пэдди не кажется слабым, он на правильном пути. Людям нравится его индивидуальность и то, что он говорит. К тому же Пэдди выходит в октагон и побеждает заслуженных ветеранов этого спорта, как Бобби. Конечно, я понимал, что Пимблетт победит, но то, как ему удалось это сделать — впечатляет. То, что Пэдди говорит и как себя ведёт, — всё это не оставляет никого равнодушным к нему», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) прошёл турнир UFC 304. Пэдди Пимблетт досрочно одержал победу в первом раунде.

Теперь в активе Пимблетта 22 победы и три поражения. Британец продлил свою победную серию до восьми боёв. В предыдущем поединке он одолел Тони Фергюсона. На данный момент больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева (13).

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