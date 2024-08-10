Арман Царукян: Хамзат точно станет чемпионом UFC

Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян считает, что непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев в скором времени станет чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

«Хамзат хорошо выглядит, он в [прекрасной] форме. Конечно, я верю, что он одолеет Роберта Уиттакера. После победы в этом поединке у него будет возможность драться за титул. Хамзат точно станет чемпионом UFC», — приводит слова Армана портал MMA Mania.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 300 в апреле нынешнего года, Царукян встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Армана. В активе Армана 22 победы при трёх поражениях.

Чимаев в последнем поединке, проходившем в октябре прошлого года, сражался с Камару Усманом и победил его судейским решением. Всего на счету Хамзата 13 побед в 13 боях.