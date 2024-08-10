Мокаев высказался о продолжении карьеры после увольнения из UFC

Британский проспект в наилегчайшем весе (до 57 кг) Мухаммед Мокаев сообщил, что готовится принять решение о продолжении карьеры после увольнения из UFC летом этого года.

«Спасибо всем организациям, связавшимся со мной: Brave CF, Rizin, PFL, Karate Combat и ACA. Я благодарен за веру в меня. Со своей командой я выберу лучший вариант, и не с точки зрения денег, а с точки зрения возможности скорейшего возвращения в UFC», — написал Мокаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл всего семь поединков. В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе.