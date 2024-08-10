Усик назвал оппонента, с которым готов подраться после того, как победит Фьюри в реванше

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик назвал оппонента, с которым готов подраться после того, как победит известного британского тяжеловеса Тайсона Фьюри в реванше.

«Мне не хотелось бы проводить какие-либо реванши. Но после того, как я снова одолею Фьюри, а Энтони Джошуа победит Даниэля Дюбуа, то, конечно, появится идея провести третий бой. Как мне кажется, у меня нет права отказать Энтони в третьем бою, поскольку он дал согласие на два потрясающих боя со мной. Благодаря ему моя популярность и известность в мире выросли. Поэтому если он победит Дюбуа, то я готов дать ему третий бой», — приводит слова Усика портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени в Саудовской Аравии, Александр Усик встретился в ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным судейским решением. Отметим, что в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британский боксёр выстоял и смог продолжить бой.