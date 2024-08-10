Фигейреду: О’Мэлли хочет со мной драться, я — заноза в его боку

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американцем Шоном О’Мэлли.

«Шон О’Мэлли знает, что я – заноза в его боку. Он говорит обо мне с тех пор, как я поднялся в весе, и я уверен, что являюсь тем, с кем он хочет драться. И мы должны заставить босса тоже этого захотеть.

Было бы сложнее, если бы пришлось бороться с Умаром и Мерабом. Однако я могу навязать свою игру и стать чемпионом. О’Мэлли много двигается, по нему трудно попасть, но я был бы агрессивен в стойке против него», — приводит слова Фигейреду издание MMA Fighting.

Ранее Марлон Вера объяснил поражение от Фигейреду в Абу-Даби.