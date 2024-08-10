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«Мы все так думаем». Мендес — о том, что Трамп назвал Хабиба своим любимым бойцом ММА

«Мы все так думаем». Мендес — о том, что Трамп назвал Хабиба своим любимым бойцом ММА
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53-летний американский тренер по смешанным боевым искусствам и основатель MMA Gym Хавьер Мендес не удивлён тем фактом, что бывший президент США Дональд Трамп назвал своим любимым бойцом ММА именно члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я не был удивлён этим. Дональд Трамп всегда очень высоко отзывался о Хабибе Нурмагомедове и о том, какой он великий боец. Дональд считает Хабиба величайшим бойцом ММА в истории, поскольку мы все так думаем», — приводит слова Мендеса портал Low Kick MMA.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле 2018 года. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, Хабиб разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Орла удушающим приёмом во втором раунде. В октагон-интервью Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры и уходе из ММА.

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