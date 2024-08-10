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Экс-боец UFC объяснил, почему Холлоуэй может нанести первое поражение Топурии

Экс-боец UFC объяснил, почему Холлоуэй может нанести первое поражение Топурии
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Бывший боец UFC американец Джош Томпсон высказался о предстоящем титульном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Максом Холлоуэем, который состоится на турнире UFC 308.

«Мы видели Макса против Джастина Гэтжи, он способен справляться с мощью, движением и агрессией. Топурия будет преследовать его, а Макс «сядет на свой велосипед», будет двигаться и бить своим длинным джебом прямо в лицо. Топурия начнёт пропускать джеб с первого же раунда. Он будет тянуться за Максом, и это будет его провалом.

У него есть IQ, он знает, как двигаться, как бить комбинации, как угрожать ударами корпусу, он бьёт изо всех сил и попадет. Он точен и не делает лишних движений, это фантастический боец, но я считаю, что у него плохой соперник с точки зрения стиля», — сказал Томпсон на своём YouTube-канале.

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