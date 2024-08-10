Дана Уайт согласен с тем, чтобы ММА, как вид спорта, был включён в олимпийскую программу

Президент UFC Дана Уайт согласен с мнением о том, чтобы ММА, как вид спорта, был включён в олимпийскую программу.

«Как мне кажется, ММА уже должен быть включён в Олимпийские игры. Но, честно говоря, мне не хотелось бы заниматься его продвижением в этом плане. Я просто согласен с мнением о том, что он должен присутствовать на Олимпиаде. Не говорю уже о том, что одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются Олимпийские игры прямо сейчас, это внимание со стороны зрителей. Вам нужны зрители? Включите ММА в программу Олимпийских игр», — приводит слова Уайта портал Low Kick MMA.

Ранее действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли прокомментировал прекращение сотрудничества UFC и Мухаммада Мокаева.