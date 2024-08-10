Стерлинг оценил выступление Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу российского бойца дивизиона Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Кори Сэндхагеном, состоявшемся на турнире UFC on ABC 7.

«Умар Нурмагомедов и вправду хороший боец. Мы знали это, но теперь этому есть подтверждение, он подрался с топовым претендентом и показал, что является следующим парнем в очереди на бой за титул.

Умар заслужил титульный бой, и, как по мне, это было очень впечатляющее выступление. Это была битва умов», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира шесть побед и ни одного поражения.