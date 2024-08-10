Стерлинг: Умар Нурмагомедов дерётся с более талантливыми соперниками, чем Хабиб

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг считает, что российскому бойцу Умару Нурмагомедову будет сложнее доминировать в организации, чем его звёздному брату Хабибу Нурмагомедову.

«Когда Хабиб доминировал в лёгком весе, там не было элитных грэпплеров, которые могли бы и бороться, и применять джиу-джитсу. В легчайшем весе сейчас намного больше парней, способных это делать.

Да, Хабиб побил лучших парней, но давайте начистоту, они не были настолько универсальны, как парни из 61 кг. Умар встречается с более талантливыми соперниками, с парнями, которые не дают себе попасть в позицию, где их финишируют или где над ними будут доминировать», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.