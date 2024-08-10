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Брэдли: по-прежнему считаю, что Кроуфорд способен побить Канело

Брэдли: по-прежнему считаю, что Кроуфорд способен побить Канело
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Я по-прежнему считаю, что Кроуфорд способен побить Канело. Не считая Бивола, Кроуфорд — единственный парень, который может доставить Канело проблемы. Даже после боя Кроуфорда и Мадримова.

Но меня беспокоит вес. Если вы примете удары мощного нокаутёра, который будет попадать, то начнёте сомневаться в себе. Однако столь серьёзному, дисциплинированному и обученному бойцу, как Кроуфорд, я даю чертовски хорошие шансы спутать все карты», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sport.

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