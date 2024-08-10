Теренс Кроуфорд: я представляю угрозу Канело и его наследию

Чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд высказался о том, что известный мексиканский боксёр Сауль Альварес отказывается драться с ним.

«Меня смешит, когда Канело говорит о своих габаритах и о том, что ему не воздадут должное за его достижения. На протяжении всей своей карьеры он сражался с соперниками меньше себя. Сауль годами сам менял весовую категорию и дрался с более мелкими бойцами, такими как Флойд Мейвезер, Амир Хан и Джермел Чарло. У него есть всевозможные отговорки, почему он не хочет драться со мной. Сауль говорит, что для него я лёгкий соперник. Тем не менее, он открыто говорит, что хочет $ 150 млн за бой со мной. Это как раз показывает, что я представляю угрозу для него и его наследия», — приводит слова Кроуфорда портал Low Kick MMA.