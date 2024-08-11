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Баходир Джалолов объявил о завершении любительской карьеры

Баходир Джалолов объявил о завершении любительской карьеры
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу узбек Баходир Джалолов объявил о завершении любительской карьеры.

Напомним, сегодня, 11 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) Джалолов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 92 кг, в финальном поединке одолев единогласным судейским решением испанца Аюба Эль-Айссауи.

После выступления узбекский спортсмен снял с себя майку и положил её в центр ринга.

Баходиру Джалолову 30 лет. Узбекский боксёр является трёхкратным победителем чемпионатов Азии (2017, 2019, 2021), победителем Азиатских игр (2022), двукратным чемпионом мира (2019, 2023) и победителем Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

Отметим, что на счету Джалолова 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

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