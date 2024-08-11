Яна Сантос победила Челси Чендлер решением судей на турнире UFC

10 августа на шоу UFC Vegas 95 против прошёл поединок между российской профессиональной спортсменкой Яной Сантос, выступающей в смешанных единоборствах и муай-тай и 30-летней американкой Челси Чендлер. Россиянка одержала победу единогласным решением судей.

Сантос последний бой провела против Кэрол Розы в июле прошлого года на турнире UFC on ESPN 48, уступив бразильской спортсменке раздельным решением судей. На счету россиянки теперь 15 побед и восемь поражений.

Чендлер в последний раз выходила в октагон против Жозиан Нунес в марте этого года на турнире UFC Fight Night 239. Их поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Челси единогласным решением судей. Теперь в её активе шесть побед и три поражения в стенах UFC.

Как россияне бились между собой в UFC: