Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Яна Сантос выиграла бой у Челси Чендлер единогласным решением судей, 11 августа

Яна Сантос победила Челси Чендлер решением судей на турнире UFC
Аудио-версия:
Комментарии

10 августа на шоу UFC Vegas 95 против прошёл поединок между российской профессиональной спортсменкой Яной Сантос, выступающей в смешанных единоборствах и муай-тай и 30-летней американкой Челси Чендлер. Россиянка одержала победу единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC on ESPN 61, Лас-Вегас, США
Яна Сантос (W) — Челси Чендлер
11 августа 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Яна Сантос
Окончено
UD
Челси Чендлер

Сантос последний бой провела против Кэрол Розы в июле прошлого года на турнире UFC on ESPN 48, уступив бразильской спортсменке раздельным решением судей. На счету россиянки теперь 15 побед и восемь поражений.

Чендлер в последний раз выходила в октагон против Жозиан Нунес в марте этого года на турнире UFC Fight Night 239. Их поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Челси единогласным решением судей. Теперь в её активе шесть побед и три поражения в стенах UFC.

Материалы по теме
Дралась за титул UFC, а сейчас на грани увольнения. Яна Сантос готова к пенсии?
Дралась за титул UFC, а сейчас на грани увольнения. Яна Сантос готова к пенсии?

Как россияне бились между собой в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android