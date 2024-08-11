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Узбекистан установил национальный рекорд Олимпийских игр на турнире по боксу

11 августа на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) узбек Баходир Джалолов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 92 кг, в финальном поединке одолев единогласным судейским решением испанца Аюба Эль-Айссауи. Таким образом, узбекские боксёры завоевали пятую золотую медаль, что является национальным рекордом.

Предыдущий лучший результат для Узбекистана — три золотых медали на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, помимо Джалолова свои награды выиграли Абдумалик Халоков (золото в весовой категории до 57 кг), Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (до 71 кг) и Лазизбек Муллажонов (до 92 кг).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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