Сергей Спивак выиграл бой у Марчина Тыбуры удушающим приёмом в 1-м раунде в UFC

10 августа на шоу UFC Vegas 95 в главном событии вечера прошёл поединок между молдавским бойцом смешанных единоборств (ММА) Сергеем Спиваком, выступающим в тяжёлой весовой категории UFC (до 120 кг) и представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой завершился победой молдаванина удушающим приёмом в первом раунде.

В активе 29-летнего Спивака 16 побед (семь нокаутом, две решением, семь сабмишном) и четыре поражения. Сергей занимает девятое место в рейтинге дивизиона. На счету Тыбуры профессиональный рекорд — 25-8-0.

Отметим, что Тыбура и Спивак дрались друг с другом в 2020 году. Победу единогласным решением судей тогда одержал польский боец. В общей сложности на счету Сергея в смешанных единоборствах 16 побед при четырёх поражениях. На счету Марчина 25 побед и восемь поражений.

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