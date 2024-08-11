Чемпион ОИ-2024 по женскому боксу Хелиф подала жалобу в прокуратуру из-за травли в Сети

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг, подала жалобу в прокуратуру Парижа, призвав расследовать случаи её травли на просторах интернета, сообщает Arab News.

«Боксёрша Иман Хелиф решила начать новую борьбу, борьбу за справедливость, достоинство и честь. Расследование определит, кто стоял за этой женоненавистнической, расистской и сексистской кампанией, но также должно будет заняться теми, кто подпитывал онлайн-линчевание.

Чрезвычайные преследования, которым подверглась чемпионка по боксу, останутся самым большим пятном на этих Олимпийских играх», — приводит слова Набиля Буди, адвоката спортсменки, источник.

Хелиф победила в финале китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

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