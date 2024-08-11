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Сергей Богачук проиграл Вёрджилу Ортису в бою за пояс WBC

Сергей Богачук проиграл Вёрджилу Ортису в бою за пояс WBC
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В ночь с 10 на 11 августа в Лас-Вегасе на «Michelob Ultra Arena» состоялся 12-раундовый чемпионский поединок по боксу. На ринг вышли украинец Сергей Богачук (24–1, 23 KO) и американец Вёрджил Ортис (21–0, 21 KO). На кону стоял чемпионский пояс WBC (временный) в первом среднем весе (до 69,9 кг), которым владел Богачук.

По итогам 12 раундов двое из трёх судей отдали предпочтение американцу: (113:113, 114:112, 114:112) в пользу Ортиса.

В предыдущем поединке 30 марта Богачук по очкам победил Брайана Мендосу из США. Единственное до этого поражение Сергей потерпел от Брэндона Адамса в марте 2021 года.

Вёрджил Ортис остаётся непобеждённым на профессиональном ринге, он выиграл 22 поединка, причём все до этого боя – досрочно. В апреле этого года он в первом раунде нокаутировал Томаса Дулорме из Пуэрто-Рико.

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