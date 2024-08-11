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Макгрегор вновь спровоцировал Чендлера

Макгрегор вновь спровоцировал Чендлера
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36-летний ирландский боец UFC, бывший чемпион в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор вновь спровоцировал 38-летнего американского спортсмена Майкла Чендлера после заявления второго о сорванном поединке.

Макгрегор выложил в социальных сетях видео, где он находится на яхте в кепке с надписью «Чемп Чемп», отсылая к своему владению сразу двумя титулами. Видео было подписано Конором несколькими знаками вопроса.

«Не могу дождаться момента, когда твоя голова двойного чемпиона подпрыгнет от удара об канвас. Соберись вместе со своим дерьмом, чтобы я смог это сделать», — написал Чендлер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

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