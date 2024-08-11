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«Это новая суперсила Спивака». Фанаты реагируют на быструю победу молдавского бойца

«Это новая суперсила Спивака». Фанаты реагируют на быструю победу молдавского бойца
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11 августа на шоу UFC Vegas 95 в главном событии вечера прошёл поединок между молдавским бойцом смешанных единоборств (ММА) Сергеем Спиваком, выступающим в тяжёлой весовой категории UFC (до 120 кг), и представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой завершился победой Спивака болевым приёмом в первом раунде. Фанаты в социальных сетях отреагировали на быструю победу молдавского бойца.

«Я навсегда в долгу перед Сергеем Спиваком за этот быстрый финиш», — написал автор канала SHAK MMA.

«Знаете, что самое забавное? Этот ход с армбаром, вероятно, новая суперсила Спивака. Он достаточно худой, чтобы тяжеловес мог подняться на ноги и выйти из болевого, поэтому почти гарантировано, на 90%, что большинство тяжеловесов никогда не видели, чтобы такой приём выполнялся в их боях и с такой скоростью», — написал актёр Дейл Уилсон.

«Спасибо Сергею Спиваку, что быстро завершил этот бой», — написал поклонник в социальной сети Х (ранее Twitter).

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