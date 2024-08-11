Жаилтон Алмейда бросил вызов Сергею Спиваку

33-летний бразильский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, бывший чемпион Fight on MMA и Thunder Fight в полутяжёлом весе, занимающий седьмую строчку рейтинга UFC, Жаилтон Алмейда бросил вызов на поединок молдавскому спортсмену Сергею Спиваку.

«Спивак, ты хочешь, чтобы в рейтинге был кто-то выше тебя? Я здесь!!! №7 против №8. Я хочу драться, бро! Рад, что ты финишировал так быстро, значит, скоро мы сможем сразиться!» — написал Алмейда в социальной сети Х (ранее Twitter) после победы Спивака на турнире UFC Vegas 95.

11 августа на шоу UFC Vegas 95 в главном событии вечера прошёл поединок между молдавским бойцом смешанных единоборств (ММА) Сергеем Спиваком, выступающим в тяжёлой весовой категории UFC (до 120 кг), и представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой завершился победой Спивака болевым приёмом в первом раунде. Фанаты в социальных сетях отреагировали на быструю победу молдавского бойца.