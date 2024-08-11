Фото: провалившая гендерный тест Юйтин расплакалась на олимпийском награждении

28-летняя тайваньская спортсменка, член сборной Китайского Тайбэя по боксу Линь Юйтин не смогла сдержать слёз на церемонии награждения призёров Олимпиады-2024 в Париже (Франция), где завоевала золото.

Напомним, 28-летняя Линь Юйтин стала участником скандала на парижской Олимпиаде. Спортсменка из Тайваня была одной из нескольких участниц, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённый Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но, несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил её до участия на Играх в Париже.

Ранее представительница Алжира Иман Хелиф, также провалившая гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, стала олимпийской чемпионкой в категории до 66 кг.