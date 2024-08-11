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Тренер сборной Узбекистана по боксу перенёс сердечный приступ во время празднования на ОИ

Тренер сборной Узбекистана по боксу перенёс сердечный приступ во время празднования на ОИ
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Заслуженный тренер Республики Узбекистан Тулкин Киличев пережил сердечный приступ после того, как его подопечный Хасанбой Дусматов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

У тренера сборной Киличева случился сердечный приступ на одной из разминочных площадок, где узбекистанские сборные праздновали эту победу. Тулкина спасли британские медики, сообщает издание Le Parisien. Им пришлось использовать дефибриллятор.

«Тренерская команда Узбекистана вернулась в зону разминки, все праздновали, а затем оттуда послышались крики, которые вообще не были праздником. Они стали звать врача и просили о помощи», — сообщил изданию The Guardian штатный британский физиотерапевт Робби Лиллис.

Отмечается, что Киличева доставили в местную больницу, в данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Стоит отметить, что Узбекистан стал победителем медального зачёта ОИ-2024 по боксу, представители которого завоевали пять золотых медалей — все в соревнованиях мужчин.

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