Линь Юйтин из сборной Китайского Тайбэя прокомментировала критику на Олимпиаде

28-летняя тайваньская спортсменка, член сборной Китайского Тайбэя по боксу и олимпийская чемпионка 2024 года по боксу Линь Юйтин прокомментировала критику в свой адрес из-за выступления на Олимпиаде после проваленного гендерного теста в 2023 году.

«Как элитному спортсмену во время соревнований важно отключиться от социальных сетей и сосредоточиться. Конечно, я услышала некоторую информацию от своего тренера, но не придала этому особого значения. Меня пригласил МОК принять участие в Олимпиаде, и именно на этом я была сконцентрирована.

[Подаст ли заявление в прокуратуру, как это сделала алжирская спортсменка, провалившая гендерный тест и подвергшаяся критике, Иман Хелиф] Это то, что я обсужу со своей командой. Позже я решу, каким будет следующий шаг», — приводит слова Юйтин издание The Guardian.

Во время награждения Линь Юйтин не смогла сдержать эмоции от своей победы в весовой категории до 57 кг и расплакалась.