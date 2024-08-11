Президент Тайваня выступил в поддержку олимпийской чемпионки 2024 года Линь Юйтин

64-летний президент Тайваня Лай Циндэ выступил в поддержку 28-летней тайваньской спортсменки, провалившей гендерный тест, Линь Юйтин, которая завоевала золотую медаль по боксу в весовой категории до 57 кг.

«Она несёт в себе силу нации. Она сталкивалась с невзгодами и бессмысленными атаками за пределами ринга с невероятной грацией и непоколебимым мужеством. Мы поддерживаем её всегда», — написал президент Циндэ в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 28-летняя Линь Юйтин стала участником скандала на парижской Олимпиаде. Спортсменка из Тайваня была одной из нескольких участниц (алжирка Иман Хелиф была второй), проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённый Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но, несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил её до участия на Играх в Париже.

Китайский Тайбэй, представителем которого является Линь Юйтин — название, используемое Китайской Республикой (Тайвань) для участия в некоторых международных организациях и почти во всех спортивных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, Летние Азиатские игры и Универсиада.